Пашинян заявил, что Армения будет укреплять отношения с Россией

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о намерении укреплять отношения с Россией, несмотря на их текущую трансформацию.

Пашинян отметил, что Армения развивает военно-техническое сотрудничество с разными странами, но сотрудничество с Россией остается приоритетом. «Отношения с Россией находятся на этапе трансформации. Позвольте выразить мнение, что это конструктивная трансформация и на этой базе мы пойдем по пути укрепления отношений с РФ»,— сказал господин Пашинян на съезде правящей партии «Гражданский договор» (цитата по «РИА Новости»).

Премьер-министр добавил, что политический диалог с Россией будет оставаться активным. По его словам, Армения вступила в новый этап своей истории, чему способствовало установление мира между Ереваном и Баку.

12 сентября президент Армении Ваагн Хачатурян заявил, что за последние годы его стране удалось выстроить с Россией «действительно партнерские» отношения.