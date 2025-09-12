Президент Армении заявил о превращении страны из «младшего брата» РФ в партнера

Президент Армении Ваагн Хачатурян заявил в интервью RTVI, что за последние годы его стране удалось выстроить с Россией «действительно партнерские» отношения.

«Сейчас совсем другие отношения с Россией — партнерские, в действительности партнерские отношения с Россией. Отношение России к Армении — не так, как к старшему-младшему брату, а просто партнерские отношения. Чего мы добивались последние четыре года в действительности»,— сказал господин Хачатурян.

По словам президента, власти Еревана хотят, чтобы «российские коллеги учитывали самостоятельные решения армянских властей». Президент Армении подчеркнул, что правительство работает на благо жителей и процветание республики и должно самостоятельно решать, с кем и как вести дела.

Он также признал, что Армения экономически зависима от России, но считает, что и Россия «тоже в экономическом смысле зависима» от Армении.