Шохин предложил использовать замороженные активы РФ в совместных с США проектах

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин предложил использовать замороженные в Европе российские активы в совместных проектах с США в третьих странах.

«Нам надо на опережение сработать и не дать европейцам наши замороженные активы использовать, надо их американцам предложить, как наш вклад в совместные проекты в третьих странах»,— пояснил господин Шохин в студии ТАСС в рамках I Международного экономического форума в Цхинвале

По его мнению, это побудит США активнее воздействовать на Европу с целью разблокировать эти средства. Он уточнил: «Надо им сказать: "Ребят, вот у нас €200-250 млрд лежит в Брюсселе. Давайте ваши 250 и давайте эти проекты реализуем". А потом будем получать доходы от реализации этих проектов»,— добавил глава РСПП.

В Конгрессе США внесен законопроект, обязывающий американское правительство ежеквартально перечислять Украине средства из замороженных российских активов. Документ предусматривает выделение Киеву не менее $250 млн каждые 90 дней, а также дипломатическое давление на союзников США с целью побудить их переводить украинской стороне замороженные активы России.

Накануне Еврокомиссия в 19-м пакете антироссийских санкций предложила использовать замороженные активы РФ для финансирования программ помощи Украине.

