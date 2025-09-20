Фигурист Петр Гуменник лидирует в олимпийском отборе после короткой программы

Российский фигурист Петр Гуменник занимает первое место в квалификационном олимпийском турнире после короткой программы с результатом 93,80 балла. Далее с солидным отрывом идут мексиканец Донован Каррильо (84,97) и француз Франсуа Пито (81,24).

Остальные не смогли преодолеть рубеж в 75 баллов. Для получения олимпийской квоты фигуристам необходимо войти в пятерку сильнейших. Произвольные программы 23-летний россиянин и его соперники представят в воскресенье, 21 сентября.

Петр Гуменник — серебряный (2023) и бронзовый (2024) призер чемпионата России. Также на его счету две победы в финале Гран-при России (2023, 2025).

19 сентября короткую программу у женщин выиграла 18-летняя россиянка Аделия Петросян. С произвольной программой фигуристки выступят позднее 20 сентября. Международный союз конькобежцев не допустил к отбору российские танцевальные дуэты и спортивные пары.

Арнольд Кабанов