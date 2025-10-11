Сегодня исполняется 58 лет генеральному директору АО «Телекомпания НТВ» Алексею Земскому

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Земский

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Алексей Земский

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Его поздравляет генеральный директор компании Mediascope Руслан Тагиев:

— Дорогой Алексей! От всей души поздравляю тебя с днем рождения! Я искренне восхищаюсь твоей энергией и бесконечным стремлением глубоко разбираться в самых сложных вопросах, включая технические аспекты нашей стремительно меняющейся отрасли. Сегодня под твоим чутким руководством команда НТВ демонстрирует фантастические результаты. Телеканал, который смотрят миллионы, стал одним из флагманов отечественного медиапространства. Желаю не останавливаться на достигнутом и продолжать это мощное движение! Вперед и вверх, к новым вершинам!

12 октября исполняется 65 лет советнику компании «Яндекс» по корпоративному развитию Алексею Кудрину

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Кудрин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Алексей Кудрин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Его поздравляет декан экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Александр Аузан:

— Уважаемый Алексей Леонидович, дорогой Леша! Дни рождения полезны тем, что можно послушать мнения других людей о себе. Так вот, о тебе. Первое и очевидное — то, что Алексей Кудрин — отец так называемой системы Кудрина. Да, люди относятся к ней по-разному, но много ли в России было министров финансов, после которых осталась своя система, работающая через годы после ухода министра со своего поста? Твой большой вклад в развитие знаний — то, что ты делал в многочисленных опекаемых тобой образовательных учреждениях: СПбГУ на факультете свободных наук и искусств, Европейском университете, Шанинке, РЭШ. Наконец, может быть, еще более важное — человеческое. Ты всегда вступался за тех людей, за которых остальные не решались вступиться. Более того, ты добивался справедливости. Может быть, потому что ты веришь, что этот мир будет лучше. Твой оптимизм — одна из редких характеристик, которые нечасто встречаются в нашем нынешнем мире. Счастья тебе и долгих лет жизни!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»