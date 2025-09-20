В округе Амурской области вводили режим ЧС после схода вагонов

В Тындинском муниципальном округе Амурской области после схода вагонов ночью ввели режим ЧС. Его действие продлилось более четырех часов, к утру ограничения сняли. Об этом в Telegram сообщило областное МЧС.

ЧП случилось во время ремонта железнодорожного пути на перегоне Беленькая—Федосеев. Вагоны врезались в работавший рядом бульдозер. В результате погибли два человека. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц.