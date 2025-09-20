Обвиняемый по делу «Военторга» топ-менеджер подписал контракт с Минобороны

Фигурант дела о хищениях в «Военторге» бывший топ-менеджер Дзержинской швейной фабрики «Русь» Дмитрий Громов заключил контракт с Минобороны для прохождения военной службы. Это следует из материалов судебного дела.

Следствие считает, что фабрика «Русь» вместе с другими лицами обманывали Минобороны и продавали ведомству товары по завышенным ценам. Господин Громов был арестован осенью прошлого года по статье о мошенничестве. По этому делу в следственный изолятор также отправили главу «Военторга» Владимира Павлова, гендиректора ООО «Сандор» Дмитрия Комлева, предпринимателей Тимура Исакова и Сергея Тетруашвили.

Кроме того, в августе Басманный райсуд Москвы начал рассмотрение уголовного дела гендиректора «Ленбытхима» Дениса Михайлова. По версии обвинения, он завысил коммерческое предложение при исполнении госконтрактов с «Военторгом» и так похитил у Минобороны не менее 37 млн руб. Бизнесмен заявил, что просто ошибся.

Подробнее — в материале «Ъ» «Ошибку признали мошенничеством».