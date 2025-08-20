Ошибку признали мошенничеством

Суд в Москве приступил к рассмотрению уголовного дела об особо крупном мошенничестве в отношении гендиректора «Ленбытхима» Дениса Михайлова. По версии обвинения, он завысил коммерческое предложение при исполнении госконтрактов с «Военторгом», похитив у Минобороны не менее 37 млн руб. Бизнесмен заявил, что просто ошибся.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В Басманном райсуде столицы началось рассмотрение уголовного дела гендиректора «Ленбытхима» Дениса Михайлова. Ему инкриминируют особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Уголовное дело в отношении предпринимателя было возбуждено Главным военным следственным управлением СКР в Санкт-Петербурге, а для рассмотрения по существу передано в столицу.

На сайте завода «Ленбытхим» указано, что он был образован в 1967 году и специализируется на производстве бытовой и промышленной химии, в том числе технических моющих средств, дезинфицирующих и обеззараживающих составов.

При установлении личности подсудимого выяснилось, что у него есть высшее химическое образование, он является гражданином России и Турции и имеет на попечении трех детей, один из которых серьезно болен.

Господина Михайлова задержали 11 сентября прошлого года, на следующий день Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд отправил его под домашний арест, несмотря на то что следователь ходатайствовал о помещении в СИЗО. Эта мера пресечения затем дважды продлевалась в Москве, но затем фигурант был взят под стражу.

По версии обвинения, господин Михайлов, занимая должность гендиректора «Ленбытхима», умышленно завысил коммерческие предложения при исполнении шести государственных контрактов с АО «Военторг» на сумму свыше 115 млн руб.

По ним АО закупало имущество для нужд департамента ресурсного обеспечения Минобороны России. Таким образом было похищено порядка 37 млн руб. Вину фигурант признал частично.

После начала судебного заседания военный прокурор ходатайствовал о продлении подсудимому ареста, аргументируя это тем, что он может попытаться скрыться за границей, так как имеет гражданство Турции, а также оказать давление на свидетелей или попытаться уничтожить доказательства по делу.

Защитники фигуранта — Олег Мазаев и Юлия Шелудявина — возражали прокурору и просили избрать меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей.

При этом они отмечали, что даже в начале следствия подзащитный находился не в СИЗО, а дома.

Сам господин Михайлов, выступая в суде заявил, что турецкое гражданство ему нужно не для того, чтобы скрываться, а чтобы возить ребенка на лечение. Оба паспорта — российский и турецкий — он добровольно сдал следователю. «Я химик и ничего не понимаю в экономике, дела я принял от скончавшегося отца. Злого умысла в моих действиях не было, я просто совершил ошибку. Когда проходили обыске в моей компании, я находился в Турции, но все равно вернулся на родину, зная, что буду задержан. Я патриотично настроенный человек»,— сказал фигурант. Он также отметил, что уже начал возмещать причиненный ущерб.

Судья Евгения Козлова не вняла доводам защитников господина Михайлова и на полгода, за которые должно пройти разбирательство, оставила его в тюрьме.

Ефим Брянцев