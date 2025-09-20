Келлог предложил Украине временно признать утрату территорий

Спецпосланник президента США Кит Келлог считает, что властям Украины придется согласиться с утратой части территорий. Он полагает, что в долгосрочной перспективе страна сможет заполучить их обратно, и призвал Украину мыслить стратегически. Об этом спецпосланник заявил в интервью The Telegraph.

Он сравнил эту ситуацию с 1940 годом, когда Советский Союз присоединил к себе Латвию, Литву и Эстонию. «Мы никогда не признавали контроль СССР над странами Балтии, хотя де-факто они были частью Союза... То же самое применимо и здесь»,— сказал господин Келлог.

При этом он подчеркнул, что Украина сама будет решать территориальный вопрос. «Трамп не торгует украинской землей. Это мандат Зеленского. Решение не за кем-то другим»,— сказал господин Келлог.

