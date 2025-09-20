В трех российских аэропортах ввели ограничения на полеты

Росавиация сообщила о вводе ограничений для аэропортов Волгограда, Калуги и Тамбова. Аэропорты не могут принимать и выпускать самолеты. Это необходимо для безопасности полетов, рассказали в ведомстве.

Обычно работу аэропортов в России прерывают из-за угрозы атак беспилотников. В 23:45 мск Минобороны России сообщило о налете БПЛА на российские регионы. В военном ведомстве уточнили, что российские силы ПВО сбили пять дронов над Крымом, один — над территорией Ростовской области.