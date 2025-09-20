Силы ПВО сбили шесть украинских БПЛА над двумя российскими регионами

Российские средства ПВО сбили шесть БПЛА за два часа — с 21:00 до 23:00 мск. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Пять дронов сбили над Крымом, один — над территорией Ростовской области. Губернаторы регионов Сергей Аксенов и Юрий Слюсарь пока не сообщали о последствиях налета в своих соцсетях.

Вечером Росавиация сообщила о вводе ограничений для аэропортов Волгограда и Калуги. Ночью запрет на прием и выпуск самолетов начал действовать и в аэропорту Тамбова. В России такие ограничения обычно вводят из-за угрозы налета БПЛА.