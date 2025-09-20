Курс доллара. Прогноз на 22–26 сентября
Мнения и прогнозы аналитиков о том, как будет вести себя рубль
Рублю не удалось развить успех начала недели. В понедельник внебиржевой курс доллара опускался до уровня 82,35 руб./$, снизившись за день на 1,65 руб. В последующие дни доллар отыграл большую часть утраченных позиций и по итогам пятничных торгов закрылся на отметке 83,72 руб./$. Это лишь на 25 коп. ниже значений конца предшествующей недели. Официальный курс доллара, рассчитываемый Банком России, снизился почти на 80 коп., до отметки 83,59 руб./$. Рублю не удалось развить успех на фоне решения Банка России снизить ставку лишь до 17%, так как предложение иностранной валюты экспортерами ограничено, при этом спрос на нее планомерно растет.
|Банки
|Прогноз курса доллара (руб./$)
|Банк Зенит
|84.00
|Банк Русский Стандарт
|82.00-85.00
|«БКС Мир инвестиций»
|82.00-84.00
|«Цифра банк»
|82.00-85.00
|ПСБ
|81.50-85.50
|Консенсус-прогноз *
|83.50
* Консенсус-прогноз рассчитывался как среднее арифметическое прогнозов аналитиков
Ближе к концу следующей недели видим возможности для тестирования юанем отметки 11,5 руб./CNY
На предстоящей неделе российский рубль может умеренно укрепиться по отношению к основным мировым валютам. Ожидаем, что пара юань/рубль продолжит движение в нижней половине нашего целевого диапазона 11,5–12 руб./CNY, смещаясь к его нижней границе, выступающей ближайшей поддержкой для китайской валюты. Поводом к такому движению может стать рост спроса на рублевую ликвидность со стороны экспортеров в преддверии пика налоговых выплат, приходящегося на 29 сентября. В результате ближе к концу следующей недели видим возможности для тестирования юанем отметки 11,5 руб./CNY.
Налоговый период в конце месяца может поддержать рубль
На валютном рынке ситуация несколько стабилизировалась, несмотря на сохраняющиеся геополитические риски. Тем не менее к концу недели баланс на рынке складывается в пользу сдержанного ослабления национальной валюты. Локально давление на рубль по-прежнему оказывают геополитические риски, тогда как более мягкая в перспективе позиция Банка России приводит к снижению доходности рублевых активов и, как следствие, к сокращению спроса на рубль. Налоговый период в конце месяца может поддержать рубль, и по нашим оценкам, на следующей неделе российский рубль может консолидироваться в диапазоне 82–85 руб. за один доллар США.
Ставка может оказаться выше, чем еще недавно думал рынок
Тренд на ослабление рубля сохраняется. Рубль продолжает снижаться к основным валютам. Доллар к концу недели опустился до 83,5 руб. В конце месяца налоговый период может поддержать курс рубля, особенно на фоне поступающих новостей по бюджету и возможной реакции ДКП на рост налогов в следующем году. Ставка может оказаться выше, чем еще недавно думал рынок. Тем не менее доходы населения сохраняются высокими, а сезонный спрос на импорт будет снижать торговый профицит и ослаблять рубль. На конец года ожидаем ослабление рубля до 90 рублей за доллар. Краткосрочный прогноз - 82–84.
Рубль продолжает во многом зависеть от экспортно-импортного баланса
В фокусе – активное обсуждение начала поэтапного внедрения в оборот цифрового рубля в России и первая заработная плата, выплаченная в таком формате. Рубль продолжает во многом зависеть от экспортно-импортного баланса, а также риторики российского регулятора по ДКП и ключевой ставки. Несмотря на снижение ключевой ставки на 100 б. п. на последнем заседании ЦБ, регулятор дал рынку достаточно жесткий сигнал, поэтому этот фактор поддержки рубля остается в силе пусть и крепкий рубль не в интересах бюджета. В фокусе мировых рынков – снижение ставки ФРС, в том числе, и на фоне выхода данных по числу первичных обращений за пособиями по безработице в США, которые показали снижение до четырехлетних минимумов.
Со стороны геополитики нет обнадеживающих новостей
Рубль в сдержанном темпе отыгрывает потерянные позиции, отражая сохранение повышенного спроса на валюту на внутреннем рынке. Более мягкое решение ЦБ по ключевой ставке принципиально не меняет картины, вектор монетарной политики остается в сторону смягчения условий. Тогда как экспортная выручка, вероятно, продолжит снижаться, сокращая практически единственный канал поступления валюты в страну. Со стороны геополитики нет обнадеживающих новостей, напротив, сохраняются риски ужесточения ограничений в отношении российских поставок энергоносителей на мировой рынок.