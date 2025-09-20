Курс доллара. Прогноз на 22–26 сентября

Богдан Зварич,

управляющий по анализу банковского и финансового рынков Ближе к концу следующей недели видим возможности для тестирования юанем отметки 11,5 руб./CNY На предстоящей неделе российский рубль может умеренно укрепиться по отношению к основным мировым валютам. Ожидаем, что пара юань/рубль продолжит движение в нижней половине нашего целевого диапазона 11,5–12 руб./CNY, смещаясь к его нижней границе, выступающей ближайшей поддержкой для китайской валюты. Поводом к такому движению может стать рост спроса на рублевую ликвидность со стороны экспортеров в преддверии пика налоговых выплат, приходящегося на 29 сентября. В результате ближе к концу следующей недели видим возможности для тестирования юанем отметки 11,5 руб./CNY.

Дмитрий Рожков,

директор казначейства Налоговый период в конце месяца может поддержать рубль На валютном рынке ситуация несколько стабилизировалась, несмотря на сохраняющиеся геополитические риски. Тем не менее к концу недели баланс на рынке складывается в пользу сдержанного ослабления национальной валюты. Локально давление на рубль по-прежнему оказывают геополитические риски, тогда как более мягкая в перспективе позиция Банка России приводит к снижению доходности рублевых активов и, как следствие, к сокращению спроса на рубль. Налоговый период в конце месяца может поддержать рубль, и по нашим оценкам, на следующей неделе российский рубль может консолидироваться в диапазоне 82–85 руб. за один доллар США.

Илья Федоров,

главный экономист Ставка может оказаться выше, чем еще недавно думал рынок Тренд на ослабление рубля сохраняется. Рубль продолжает снижаться к основным валютам. Доллар к концу недели опустился до 83,5 руб. В конце месяца налоговый период может поддержать курс рубля, особенно на фоне поступающих новостей по бюджету и возможной реакции ДКП на рост налогов в следующем году. Ставка может оказаться выше, чем еще недавно думал рынок. Тем не менее доходы населения сохраняются высокими, а сезонный спрос на импорт будет снижать торговый профицит и ослаблять рубль. На конец года ожидаем ослабление рубля до 90 рублей за доллар. Краткосрочный прогноз - 82–84.

Максим Тимошенко,

директор департамента операций на финансовых рынках Рубль продолжает во многом зависеть от экспортно-импортного баланса В фокусе – активное обсуждение начала поэтапного внедрения в оборот цифрового рубля в России и первая заработная плата, выплаченная в таком формате. Рубль продолжает во многом зависеть от экспортно-импортного баланса, а также риторики российского регулятора по ДКП и ключевой ставки. Несмотря на снижение ключевой ставки на 100 б. п. на последнем заседании ЦБ, регулятор дал рынку достаточно жесткий сигнал, поэтому этот фактор поддержки рубля остается в силе пусть и крепкий рубль не в интересах бюджета. В фокусе мировых рынков – снижение ставки ФРС, в том числе, и на фоне выхода данных по числу первичных обращений за пособиями по безработице в США, которые показали снижение до четырехлетних минимумов.