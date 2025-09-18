В Турции прокомментировали сообщения о перепродаже российских ЗРК С-400

Поставленные Турции российские ЗРК С-400 по-прежнему на вооружении турецкой армии. Об этом сообщили источники в министерстве национальной обороны Турции, передает ТАСС.

«Наша позиция по С-400 не изменилась», — приводится высказывание представителя ведомства.

Агентство указывает, что так в министерстве прокомментировали появившиеся в СМИ сообщения о том, что С-400 могут быть возвращены России или перепроданы. В частности, обозреватель The National Interest Питер Сучиу высказывал мнение, что С-400 фактически не использовались Анкарой с 2017 года и могли бы пригодиться самой Москве в боевых действиях на Украине. Также возврат российских ЗРК позволил бы возобновить участие Турции в программе истребителей F-35, добавлял автор TNI.