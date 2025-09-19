The Times: талибы не отдадут США авиабазу Баграм

Представители движения «Талибан» заявили, что никогда не передадут США контроль над авиабазой Баграм, которую американцы покинули четыре года назад. В беседе с The Times пресс-секретарь «Талибана» Забихулла Муджахид, в частности, заявил: «Мы прогнали американцев из исламского эмирата и не согласимся на их присутствие в нашей стране. Они десятилетиями на нас нападали, воевали с нами, и мы не потерпим присутствия тут никаких американцев».

Планы возвращения авиабазы Баграм под контроль США обнародовал президент США Дональд Трамп во время визита в Великобританию. По его словам, эта база имеет стратегическое значение для США, учитывая ее расположение вблизи Китая. Пресс-секретарь «Талибана» заметил на это, что авиабаза Баграм находится под контролем Афганистана, а не Китая. А желание президента Трампа вернуть США контроль над ней он назвал «эмоциональным».

Комментируя The Times эту ситуацию, вашингтонский эксперт по Азии Майкл Кугельман отметил, что политическое руководство «Талибана» ищет нормализации отношений с Вашингтоном «и готово пойти на некоторые уступки для достижения этой цели». «Но у него есть красные линии, и одна из них — как раз вопрос Баграма. "Талибан" категорически и последовательно отвергал все связанное с американским военным присутствием на их земле».

Алена Миклашевская