Предзаказы на новинки Apple бьют рекорды

Российский рынок демонстрирует рекордный спрос на новую линейку смартфонов Apple. По данным ритейлеров, за первую неделю после анонса iPhone 17 было предзаказано более 136 тыс. устройств, что в три раза превышает показатели предыдущей модели.

Абсолютным лидером продаж стала флагманская модель iPhone 17 Pro Max стоимостью около 170 тыс. руб., на которую пришлось более 40% всех заказов. «Интерес связан с новым форм-фактором и эксклюзивным цветом. Для тех, кто покупает телефон в первых рядах, важно отличаться от предыдущей линейки»,— поясняет PR-директор Inventive Retail Group Людмила Семушина.

Основными покупателями выступили мужчины 30–35 лет из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Поставки первых устройств в России начнутся до конца сентября.

