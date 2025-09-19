Политика-иноагента Гозмана заочно арестовали по делу об оправдании терроризма

Гагаринский суд Москвы заочно арестовал экс-председателя «Союза правых сил» Леонида Гозмана (объявлен иноагентом). В отношении него возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Леонид Гозман (объявлен иноагентом)

Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ Леонид Гозман (объявлен иноагентом)

Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ

Информация об избрании меры пресечения политику опубликована в картотеке суда. Там указано, что решение о заочном аресте приняла судья Екатерина Кузьмина. Оно вступит в силу 23 сентября.

Леонид Гозман (признан иноагентом) работал, в том числе, советником премьер-министра, когда должность занимал Егор Гайдар, а также советником главы администрации президента. С 2008 по 2013 год был директором гуманитарных программ в «Роснано».

В мае 2022 года Леонида Гозмана включили в реестр иностранных агентов. В июле 2024-го политика заочно приговорили к 8,5 годам колонии по делу о распространении фейков о российской армии. С января 2025-го также включен в реестр террористов и экстремистов, который ведет Росфинмониторинг.