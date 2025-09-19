Автобус сбил пенсионерку на светофоре в Калининском районе

Водитель рейсового автобуса совершил наезд на пожилую женщину на перекрестке Институтского и проспекта Тореза. О дорожном инциденте с пострадавшей сообщили в региональном ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Как уточнили в ведомстве, ДТП произошло накануне, 18 сентября, около 23:00. Автобус, выполнявший плановый рейс, сбил 70-летнюю женщину, которая в этот момент переходила дорогу по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. В результате происшествия пенсионерка была госпитализирована, о ее состоянии информация не поступала.

На данный момент полиция выясняет обстоятельства происшествия и проводит проверку по факту ДТП.

Софья Лощенова