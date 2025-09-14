«Зенит» не осилил «Балтику»

ФК «Зенит» потерял очки в Калининграде, где встречался в матче 8-го тура чемпионата России по футболу с «Балтикой». Игра завершилась со счетом 0:0. И если «Балтика» может занести результат себе в актив, то петербуржцев ничья еще более отдалила от лидеров чемпионата.

Встреча с балтийцами прошла сразу после перерыва на матчи сборных. Ведущие клубы РПЛ обычно от него страдают, так как многие их игроки уезжают в свои национальные команды. Состав «Зенита» тоже не оказался оптимальным в Калининграде. Так, тренер сине-бело-голубых Сергей Семак не включил в стартовый состав форварда Луиса Энрике, поздно вернувшегося из сборной Бразилии. При этом другой бразилец — Дуглас Сантос, проведший свой дебютный матч за «селесао», вследствие этого утративший российское спортивное гражданство и снова ставший в РПЛ легионером, вышел с первых минут. Зато не смог сыграть против «Балтики» Вендел, получивший травму. Еще один представитель Бразилии в составе «Зенита» — Жерсон, купленный за 25 млн евро у «Фламенго», вообще куда-то пропал. Сергей Семак сообщил, что футболист не тренируется в общей группе и ему требуется время на адаптацию в России.

Поэтому у «Зенита» вышли на поле сразу три российских игрока: вратарь Денис Адамов, полузащитник Максим Глушенков и форвард Андрей Мостовой. Понимали они друг друга плохо, как и их партнеры, поэтому в первом тайме игры под названием «футбол» практически не было. Хозяева навязали петербуржцам плотную борьбу на всех участках поля и острее атаковали. По крайней мере, они нанесли несколько опасных ударов в сторону ворот. В составе «Зенита» соперника потревожил только бразилец Педро, «выстреливший» в начале матча из-за пределов штрафной — мяч просвистел мимо штанги. Ни одного удара в створ ворот за 45 минут команды так и не нанесли.

В перерыве Сергей Семак поменял Лусиано на защитника Арсена Адамова, а вместо Мостового, который выпал из игры, выпустил Юрия Горшкова. «Зенит» перестроился тактически, задвигался и начал наконец атаковать. Несколько ударов в створ нанесли гости — правда, совсем неопасных. Но это было хоть что-то. «Балтика» атаковала уже реже, но именно она создала самый опасный момент — на 61-й минуте. В сутолоке у ворот полузащитник Сергей Пряхин с близкого расстояния старался поразить их пяткой, но Адамов оказался на месте.

Потом тренеры сделали еще ряд замен: в частности, на поле у «Зенита» вышел Луис Энрике и Александр Соболев. Скорости возросли, градус игры тоже вырос. Но голов зрители так и не увидели. Хотя у хозяев мог забить вышедший на замену нигериец Чинонсо Оффор — петербуржцев спас Адамов. «Балтика», благодаря этой ничьей, поднялась на второе место в таблице, она по-прежнему не проигрывает в чемпионате. А «Зенит» занимает шестую строчку, отставая от лидирующего «Краснодара» на шесть очков. Именно с «быками» сине-бело-голубые проведут следующий матч в РПЛ на их поле 21 сентября. До этого петербуржцам предстоит встретиться с «Ахматом» в Кубке России: игра пройдет 17 сентября на «Газпром Арене».

Кирилл Легков