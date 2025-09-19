Telegraph сообщила о планах Трампа пригласить британского короля Карла III в США

Президент США Дональд Трамп после визита в Великобританию планирует пригласить короля Карла III совершить ответный визит в США. Об этом написала The Telegraph со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации Белого дома.

О намерении господина Трампа стало известно во время его обратного перелета в Вашингтон, говорится в публикации. В настоящее время даты возможного визита короля не определены — источник издания уточнил, что «рано планировать королевский визит». Однако, по его словам, рассматривается возможность организовать поездку в рамках торжеств по случаю 250-летия независимости США в 2026 году.

Президент и первая леди США были в Великобритании 16 и 17 сентября. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что когда Дональд Трамп возвращался из загородной резиденции премьер-министра Кира Стармера, его вертолет совершил жесткую посадку.