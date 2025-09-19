Вертолет Трампа совершил экстренную посадку во время визита в Британию

Вертолет, на борту которого находились президент США Дональд Трамп и его жена Мелания Трамп, совершил экстренную посадку в британском аэропорту Лутон. Пара была в Великобритании 16 и 17 сентября. ЧП произошло, когда президент США направлялся из загородной резиденции премьер-министра Британии Кира Стармера.

Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, причиной незапланированной посадки стали «незначительные проблемы с гидравликой вертолета». «Президент и первая леди благополучно пересели на запасной вертолет»,— добавила госпожа Левитт (цитата по Daily Mail).

