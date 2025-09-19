Из-за мотофестиваля 20 сентября перекроют более десятка улиц в Петроградском районе

В Петроградском районе в субботу, 20 сентября, будут закрывать движение на 15 участках в связи с проведением фестиваля «МотоГТО». Об этом сообщили в комитете по транспорту Санкт-Петербурга.

Перекрытия будут вводиться в период с 12:30 до 14:00, при этом по улицам в зоне проведения фестиваля нельзя будет проехать не более 30 минут в течение одного часа.

Ограничения коснутся в том числе Каменностровского проспекта, включая Австрийской площади и Большой Пушкарской улицы. Полный список опубликован на сайте комитета по транспорту.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что петербуржцев предупредили о дорожных ограничениях в двух районах с 20 сентября.

Артемий Чулков