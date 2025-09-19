Структуру «ЖБИ2-Инвест» не допустили к торгам КРТ участка под Воронежем

ООО «Специализированный застройщик "ЖК Новый солнечный"», входящее в группу «ЖБИ-2 Инвест» бизнесмена Ильи Кораблина, не допущено к участию в конкурсе на право проведения комплексного развития территории (КРТ) промышленной зоны в Рамонском районе Воронежской области. Информация об этом размещена на портале ГИС Торги.

Отказ в допуске заявителя мотивирован положениями части 6 статьи 69 Градостроительного кодекса РФ. В частности, претендент обязан подтвердить опыт участия в строительстве объектов капитального строительства в совокупном объеме не менее 10% от общего объема возведения, предусмотренного решением о КРТ, за последние пять лет.

Конкурс объявила администрация Айдаровского сельского поселения. Начальная цена определена в размере 12,1 млн руб., задаток — 6 млн руб. Минимальный объем финансирования проекта — 5 млрд руб. Работы должны быть завершены в течение пяти лет.

Речь идет о земельном участке промышленного назначения площадью 25 га (253,3 тыс. кв. м). Территория находится к северу от Воронежа, вдоль федеральной трассы М-4 «Дон», примерно в 4 км от аэропорта и в 10 км от городской черты. На территории расположено шесть зданий, подлежащих демонтажу. В их числе — производственные сооружения, склад, гаражи, овощехранилище и баня. Часть объектов датируется 1961 годом, по остальным сведения отсутствуют. Снос и вывоз строительного мусора, а также подтверждение утилизации должны быть выполнены в течение шести месяцев с момента заключения договора.

Проект, разработанный властями и размещенный в ГИС, предполагает строительство транспортно-логистического комплекса. Предлагается возведение четырех складских помещений — двух по 15 тыс. кв. м и двух по 35 тыс. кв. м, котельной, очистных сооружений, трансформаторной подстанции, контрольно-пропускного пункта, генераторов и ангаров.

Согласно данным Rusprofile.ru, ООО СЗ «ЖК Новый солнечный» зарегистрировано в 2018 году в Воронеже с уставным капиталом 10 тыс. руб. По информации ЕИСЖС, компания входит в состав ГК «ЖБИ-2 Инвест», директором и единственным владельцем которой является Александр Кораблин. Основным видом деятельности значится строительство жилых и нежилых зданий. Выручка застройщика в 2024 году составила 0 руб., чистая прибыль — 52 тыс. руб.

Анна Швечикова