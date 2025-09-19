Песков: Путин сохраняет готовность к урегулированию конфликта на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин сохраняет готовность к урегулированию российско-украинского конфликта и «делает для этого многое».

По словам господина Пескова, власти России исходят из того, что США «и лично президент Трамп» сохраняют политическую волю и намерение «прилагать усилия» для урегулирования конфликта на Украине. «Конечно, президент Трамп достаточно эмоционально, скажем так, относится к этой теме»,— добавил пресс-секретарь в разговоре с ТАСС.

Европейские же страны, по словам Дмитрия Пескова, делают «все возможное, чтобы дальше идти по пути конфронтации, накручивания напряженности». Он добавил, что подобные действия «чинят препятствия».

Накануне Дональд Трамп заявил, что Владимир Путин его «очень подвел» в вопросе урегулирования конфликта на Украине. По словам президента США, он надеялся, что завершить боевые действия будет легко, с учетом характера его отношений с президентом России.

