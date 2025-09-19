Дачу Штакеншнейдера под Гатчиной продали на торгах почти за 350 тысяч рублей
Дачу знаменитого архитектора Карла Штакеншнейдера под Гатчиной продали на торгах за 347,5 тыс. рублей, сообщает «Деловой Петербург» со ссылкой на данные в Росреестре. На торги поступило всего две заявки, так как объект находится в крайне неудовлетворительном состоянии.
В итоге новым владельцем федерального памятника, построенного в XIX веке на территории поселка Мыза-Ивановка, стало ООО «Ленпромкомплект» Владимира Епешина. Стартовая цена лота составляла один рубль.
Согласно документам, площадь дачи составляет 317,8 кв. м., однако от здания на текущий момент остался лишь фундамент. Вместе с объектом компания господина Епешина получила участок площадью почти 1500 кв. м.
Розовая дача Штакеншнейдера имеет непростую судьбу, во время Великой Отечественной войны в ней размещались немецкие солдаты. В послевоенное время в здании работала птицеводческая инкубаторная станция.
В конце 90-х памятник частично разрушили местные жители, позднее пожар почти полностью уничтожил здание. Господин Епешин подчеркивает, что дачу воссоздадут и используют как культурный центр в составе музейного комплекса «Гатчинская мельница». На работы потребуется около 100 млн рублей.
