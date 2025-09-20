В Удмуртии арестовали трех человек по обвинению в производстве и сбыте мефедрона

Индустриальный райсуд Ижевска арестовал группу лиц, обвиняемых в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере с использованием интернета (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Как сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии, следствие проверяет фигурантов на причастность к нарколаборатории по производству мефедрона в деревне Сям-Какси Алнашского района.

Напомним, полиция установила, что в начале сентября 28-летний и 21-летняя жители Удмуртии нашли в одном из мессенджеров объявление о заработке производством и распространением наркотиков. «Куратор отправил им деньги на приобретение недвижимости, снабдил инструкциями по синтезу “синтетики”, а также сообщил координаты тайников с прекурсорами»,— говорится в сообщении.

Тогда фигуранты приобрели небольшой участок с постройками в одной из удаленных деревень региона, где оборудовали кустарную лабораторию по производству мефедрона. Она находилась в бане. Готовый товар они сбывали через закладки. Преступников задержали полицейские в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

Обвиняемые и их защитники просили избрать меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества. Однако суд удовлетворил ходатайство следователя о заключении под стражу троих обвиняемых на срок два месяца, до 18 ноября.