В Удмуртии задержали трех человек за производство мефедрона в деревенской бане

В Удмуртии задержали двух изготовителей мефедрона и предполагаемого наркокурьера из Татарстана, прибывшего за товаром. Запрещенные вещества производились в бане на территории одной из удаленных деревень региона. Наркотики сбывались через закладки. Об этом сообщили в МВД по Удмуртии.

Полиция установила, что в начале сентября 28-летний и 21-летняя жители Удмуртии нашли в одном из мессенджеров объявление о заработке производством и распространением наркотиков. «Куратор отправил им деньги на приобретение недвижимости, снабдил инструкциями по синтезу “синтетики”, а также сообщил координаты тайников с прекурсорами»,— говорится в сообщении.

Тогда фигуранты приобрели небольшой участок с постройками в одной из удаленных деревень региона, где оборудовали кустарную лабораторию по производству мефедрона. Она находилась в бане. Готовый товар они сбывали через закладки. Преступников задержали полицейские в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

«При проведении обысков полицейские изъяли более 1,3 кг смертоносного зелья, 300 л прекурсоров, реактивы, упаковочный материал, средства химзащиты и весы»,— указано в сообщении.

Кроме того, оперативники установили контроль за одним из тайников, после чего задержали предполагаемого курьера — 18-летнюю приезжую из Татарстана.

На всех троих завели уголовные дела за покушение на незаконное производство, сбыт и пересылку наркотиков (ст. 30, ст. 228.1 УК). Фигурантов поместили в изолятор. Расследование продолжается.