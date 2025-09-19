Путин предложил пять кандидатов на должности аудиторов Счетной палаты

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму пять кандидатур на должности аудиторов Счетной палаты. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

На должности претендуют Максим Зайцев, Игорь Каграманян, Олег Нилов, Данил Шилков и Михаил Щапов. «Планируем рассмотреть представленные главой государства кандидатуры на ближайшем пленарном заседании»,— приводит пресс-служба Госдумы слова господина Володина.

Кандидаты из списка были направлены президенту Советом Госдумы. Глава государства представляет кандидатуры на должность заместителя председателя и половины аудиторов Счетной палаты.

