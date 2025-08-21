Долги выросли, но нагрузка снизилась
Счетная палата проанализировала «кредитную историю» регионов
Счетная палата фиксирует улучшение ситуации с долговой нагрузкой регионов за счет снижения доли рыночных заимствований при одновременном наращивании льготного федерального кредитования. Из-за этого произошло сокращение нагрузки за последние три года с 20,9% до 17,8% от размера доходов регионов. При этом госаудиторы увидели риски искажения оценки долговой устойчивости за счет того, что сейчас в расчет не принимаются инфраструктурные бюджетные кредиты, на которые приходится уже пятая часть всей задолженности. При этом использование таких займов оценено Счетной палатой как недостаточно результативное.
Счетная палата (СП) проанализировала динамику долговой нагрузки на региональные бюджеты в 2022–2024 годах. Как следует из отчета госаудиторов, объем госдолга регионов за эти три года вырос в 1,3 раза — до 3,1 трлн руб. на начало 2025-го. Показатель увеличился в 68 регионах, уменьшился в 17. При этом наблюдается изменение структуры долга за счет заметного сокращения доли рыночных заимствований (банковских кредитов) — с 42,7% до 19,4%. Соответственно, за 2022–2024 годы снизилась и доля расходов на их обслуживание — с 93,3% до 67,3%. Этот показатель остается тем не менее довольно высоким: расходы регионов на проценты по коммерческому долгу к началу этого года оценены СП в 50,9 млрд руб.
Доля бюджетных кредитов в долге выросла с 55,4% до 78,4%. Речь идет, в частности, об инфраструктурных бюджетных кредитах (ИБК) и специальных казначейских кредитах (СКК) под льготные 3% годовых для финансирования инфраструктурных проектов в регионах. За 2021–2024 годы регионам предоставлено 679 млрд руб. ИБК. Казначейских кредитов выдано в 2023 году (они тогда появились) на 190 млрд руб. Госаудиторы отмечают не всегда эффективное использование таких займов. Например, сроки завершения 37% объектов инфраструктуры с использованием ИБК переносились на год и более, для СКК этот показатель составил 45%. Стоимость проектов увеличивалась соответственно в 36% и 21% случаев.
В целом, по оценке Счетной палаты, долговая нагрузка на региональные бюджеты в 2022–2024 годах снизилась с 20,9% до 17,8% от их доходов. Снижение отмечено в 52 регионах, а рост — в 33.
Ожидается, что дальнейшему сокращению нагрузки будет способствовать запущенная в этом году центром программа списания двух третей задолженности по бюджетным кредитам: речь идет о «прощении» около 1 трлн руб. при условии направления высвобожденных средств на инвестиционные цели и на инфраструктуру (см. “Ъ” от 18 апреля).
Уровень долговой устойчивости повысился в 15 субъектах РФ со среднего до высокого уровня (всего такая оценка у 64 регионов), в двух — с низкого до среднего. В итоге ни один регион на конец 2024 года не отнесен к группе с низким уровнем долговой устойчивости. Впрочем, как отмечают госаудиторы, при расчете показателей долговой устойчивости не учитываются ИБК, притом что их доля в структуре долга составила на начало года уже 21% (по ССК при этом учитываются). Это может искажать оценку устойчивости, и СП предлагает учитывать эти кредиты в расчетах.
В Минфине сообщили, что замечания госаудиторов будут проработаны. Также в ведомстве добавляют, что проводят мониторинг оценки качества управления региональными и муниципальными финансами для стимулирования субъектов РФ к проведению «ответственной долговой политики».
Управляющий директор, руководитель группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Елена Анисимова отмечает, что в 2025 году совокупный размер госдолга регионов продолжил рост. «Субъекты РФ наращивают текущие расходы, а это значит, что в какой-то момент наступит исчерпание ликвидности и некоторым придется обратиться к коммерческому кредитованию для финансирования дефицита, поскольку бюджетные кредиты сейчас выдаются преимущественно на инфраструктурные цели»,— говорит она. В течение этого года, добавляет Елена Анисимова, задолженность перед банками уже выросла относительно его начала у Белгородской, Нижегородской, Иркутской, Кемеровской, Ульяновской, Архангельской, Мурманской областей.