За счет турналога хотят отремонтировать Петропавловскую крепость и Театральный музей

Смольный планирует потратить средства из фонда, в который поступают доходы от туристического налога, на реставрацию фасадов ограды Петропавловской крепости и помещения здания Санкт-Петербургского государственного музея театрального и музыкального искусства. Проект такого постановления появился на сайте городской администрации 19 сентября.

Туристический налог, который стал заменой курортного сбора, взимают с отелей, гостиниц, хостелов, санаториев, включенных в реестр классифицированных средств размещения, с 1 января 2025 года. Налоговая ставка на этот год составляет 1%. В последующем она будет расти и в 2027-м достигнет 3%.

За первые шесть месяцев 2025 года налог принес в бюджет Санкт-Петербурга 524,5 млн рублей, сообщил вице-губернатор города Алексей Корабельников. По прогнозам Смольного, за год турналог пополнит городской бюджет на 1,1 млрд руб.

Артемий Чулков