Генпрокуратура просит конфисковать землю в центре Ярославля на 400 млн руб.

Генпрокуратура подала в суд иск к зампредседателю Ярославской гордумы Алексею Малютину. Надзорное ведомство намерено вернуть в собственность государства землю в историческом центре Ярославля стоимостью 400 млн руб. С иском ознакомился «Ъ».

По данным Генпрокуратуры, Алексей Малютин, который ранее занимал должность мэра Ярославля, передал землю подконтрольным ему бизнес-структурам. Они купили территорию для коммерческой застройки по цене в 50 раз ниже рыночной, следует из иска. Речь идет об участке земли площадью 5,1 га, расположенном вдоль реки Волги в жилом районе «Сокол».

В 2013 году мэрия города запретила передачу участка гражданам и юрлицам, а также постройку на нем зданий. Место входило в план развития дорожно-транспортной инфраструктуры областного центра. В 2018 году землю выкупил у городской администрации местный производственный холдинг «Авангард». В иске утверждается, что с 2004 года компаниями холдинга скрытно через родственников владеет Алексей Малютин.

Подробнее — в материале «Ъ» «Прокуроры вписались в историю города».