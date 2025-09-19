Трамп анонсировал встречу с Си Цзиньпином на саммите АТЭС

Президент США Дональд Трамп сообщил, что во время беседы с лидером КНР Си Цзиньпином договорился встретиться с ним на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Мероприятия пройдут 31 октября и 1 ноября в Южной Корее.

Си Цзиньпин и Дональд Трамп

Фото: Jonathan Ernst / Reuters Си Цзиньпин и Дональд Трамп

«Я согласился с президентом Си, что нам нужно встретиться на саммите АТЭС, — написал Дональд Трамп в Truth Social. — И что в начале следующего года я поеду в Китай, а председатель Си, в свою очередь, приедет в США в удобное для него время». Президент США добавил, что ждет встречу на корейском саммите «с нетерпением».

В сообщении президент США также указал, что телефонный разговор с председателем КНР прошел очень хорошо и был продуктивным. По его словам, обсуждалось в том числе соглашение по TikTok, а также конфликт России и Украины, междунароный наркотрафик и двусторонняя торговля.