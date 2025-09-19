Дональд Трамп провел «позитивный» телефонный разговор с Си Цзиньпином

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин провели телефонный разговор. Во время беседы китайский лидер призвал обе страны ценить мир, помнить историю и строить благополучное будущее. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

В сообщении госТВ сказано, что беседа была позитивной и конструктивной, обсуждались вопросы двусторонних отношений.

Это первый разговор Дональда Трампа и Си Цзиньпина за три месяца. Reuters пишет, что основной темой беседы могла быть сделка по видеохостингу TikTok.

Власти США грозили заблокировать TikTok, если китайская компания ByteDance не продаст американское подразделение платформы. 16 сентября Дональд Трамп сообщил, что отложил принятие решения до 16 декабря.

