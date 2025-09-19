«Казанский жировой комбинат» обязали выплатить 2,9 млн рублей за вред почве

Суд удовлетворил иск Росприроднадзора о взыскании с АО «Казанский жировой комбинат» 2,9 млн руб. за ущерб, причиненный почве в результате загрязнения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Нарушение в ноябре 2023 года обнаружили инспекторы Волжско-Камского управления Росприроднадзора. Проверка установила, что из-за прорыва трубопровода предприятия сточные воды попали на землю. Специалисты оценили ущерб в сумму более 2,9 млн руб.

В апреле этого года Арбитражный суд Татарстана удовлетворил иск Росприроднадзора к АО «Казанский жировой комбинат» из-за ущерба, причиненного окружающей среде.

Комбинат не возместил причиненный вред в добровольном порядке, в связи с чем Росприроднадзор обратился в суд. Суд поддержал позицию надзорного органа и обязал предприятие компенсировать ущерб.

Анна Кайдалова