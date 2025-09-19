FONBET показал турнир по Dota 2 на куполе самого большого планетария

14 сентября в Санкт-Петербурге прошел FONBET Пабстомп. Мероприятие посетили более 500 человек, собравшихся для совместного просмотра прямой трансляции международного турнира по Dota 2 — The International 14.

Финальные матчи The International 14 транслировались на куполе крупнейшего в мире планетария. В пресс-службе FONBET сообщили, что «картинка на куполе была напрямую связана с ходом течения матчей и реагировала на происходящее внутри игры». Победителем The International 14 стала команда Team Falcons, в состав которой входит российский киберспортсмен Станислав Поторак. В гранд-финале Team Falcons обыграли китайскую команду Xtreme Gaming со счетом 3:2.

Участники Пабстомпа смогли посетить более десяти интерактивных тематических зон, каждая из которых предлагала развлечения и конкурсы. Также FONBET разыграл 900 тысяч фрибетов. Кроме того, мероприятие посетили известные российские стримеры iLTW и Cake, которые устроили для гостей пресс-конференцию.

Арнольд Кабанов