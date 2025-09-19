Путин в День оружейника осмотрел пермские «Мотовилихинские заводы»

Президент России Владимир Путин прибыл в Пермь и вместе с губернатором Дмитрием Махониным посетил «Мотовилихинские заводы».

Кроме того, на предприятии президента сопровождали первый вице-премьер Денис Мантуров, глава Минпромторга РФ Антон Алиханов, глава Минфина Антон Силуанов, министр обороны Андрей Белоусов, гендиректор АО «Технодинамика» Игорь Насенков и директор АО «Специальное конструкторское бюро» Евгений Архипов.

«РИА новости» отмечает, что Владимир Путин совершает поездку в День оружейника, который ежегодно отмечается в России 19 сентября.

«Мотовилихинские заводы» — градообразующее предприятие Перми, которое, в том числе, производит ствольные артиллерийские системы и реактивные системы залпового огня.