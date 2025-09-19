Генпрокуратуру попросили проверить интервью Пугачевой на призывы к терроризму

Юрист Александр Трещев просит проверить интервью Аллы Пугачевой журналистке Екатерине Гордеевой (признана иноагентом) на наличие в нем оправдания терроризма. Он же ранее просил взыскать с певицы 1,5 млрд руб.

«Я написал заявление в Генпрокуратуру и Следственный комитет о проверке интервью Пугачевой на предмет преступления по ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности) — оно принято к рассмотрению»,— сказал Александр Трещев ТАСС.

Генпрокуратура и СКР не комментировали информацию.

Интервью с Аллой Пугачевой продолжительностью более трех часов было опубликовано 10 сентября. 15 сентября Александр Трещев сказал, что подал иск с требованием взыскать с артистки 1,5 млрд руб. По его словам, певица «позволила себе порочить честь нашего президента», а также «оскорбить армию и правоохранительные органы».