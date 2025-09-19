В Подмосковье найден мертвым глава «Химпроминжиниринга» Александр Тюнин

В Подмосковье найден мертвым генеральный директор АО «НПК "Химпроминжиниринг"» Александр Тюнин, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

По предварительным данным, господин Тюнин покончил с собой. Рядом с телом была найдена записка и охотничье ружье. По информации «МК», мужчину нашли на проселочной дороге в Кокошкино в Новомосковском административном округе Москвы.

«Химпроминжиниринг» занимается производством углеродного волокна и композиционных материалов.