Удмуртия заняла второе место по вводу жилья в ПФО

Удмуртия оказалась на втором месте в ПФО по вводу жилья на 1 тыс. человек в январе-июле 2025 года, сообщает пресс-служба Удмуртстата. За семь месяцев было введено 650,4 кв. м жилья в пересчете на тысячу человек.

На первом месте по этому показателю разместился Татарстан — 710 кв. м на 1 тыс. человек, на третьем месте оказалась Чувашская республика с показателем 488,5 кв. м на 1 тыс. человек.

Напомним, по итогам августа Удмуртия вошла в топ-20 регионов РФ по медианной цене 1 кв. м в новостройках. «Квадрат» в совершенных сделках оценивался в 121,2 тыс. руб. Этот показатель за последний месяц лета вырос на 1,5% (выше в крупных регионах только в Калининградской области — на 2,1%).