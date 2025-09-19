В Нефтеюганске все школы перевели на дистант из-за ОРВИ

В Нефтеюганске (ХМАО-Югра) из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ с 20 по 26 сентября 2025 года все образовательные учреждения переходят на дистанционное обучение, сообщили в telegram-канале муниципалитета.

Решение принято на внеочередном заседании санитарно-противоэпидемической комиссии города. В этот период приостанавливается работа школ, детских садов и учреждений дополнительного образования, а также спортивных кружков и секций в закрытых помещениях. Запрещены массовые спортивные, культурные и другие мероприятия для детей от 3 до 17 лет.

«По итогам 38-й недели 2025 года эпидемические пороги по гриппу и ОРВИ среди совокупного населения Нефтеюганска выше пороговых уровней по соответствующей неделе на 95,79 % или в 1,96 раза, по сравнению с 36-й неделей заболеваемость выросла на 274,59% или в 3,75 раза»,— говорится в сообщении.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что в Свердловской области за последнюю неделю зарегистрировано 34,2 тыс. случаев острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ), из которых 15 тыс. — среди детей.