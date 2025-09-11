«Здания Смоленской соединенной земской школы» отреставрируют до августа 2026 года

Государственная административно-техническая инспекция выдала ордер для обеспечения работ по сохранению объекта культурного наследия — «Здания Смоленской соединенной земской школы» на проспекте Обуховской Обороны, 85/2, сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Здания Смоленской соединенной земской школы» на проспекте Обуховской Обороны

Фото: Пресс-служба ГАТИ «Здания Смоленской соединенной земской школы» на проспекте Обуховской Обороны

Фото: Пресс-служба ГАТИ

Работы по реставрации должны быть завершены до 13 августа 2026 года. Известно, что во время Российской империи в здании, построенном на рубеже XIX-XX веков, располагались сразу два училища — мужское и женское, — что было прогрессивным решением для того времени.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что «Дом Министерский Первый» в Петергофе, где располагались апартаменты для министров и сановников, приезжавших к Николаю Первому, отремонтируют до начала мая будущего года.

Андрей Маркелов