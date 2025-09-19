Зарубежные СМИ: Зачем США контроль над авиабазой в Афганистане?

Вашингтон намерен вернуть под свой контроль авиабазу Баграм в Афганистане, которую американцы покинули четыре года назад. О таких планах заявил Дональд Трамп, упомянув, что аэродром имеет стратегическое расположение вблизи Китая. Учитывая, что это потребует ввести в Афганистан внушительное число военных, в прессе такие планы расценили как подготовку повторного вторжения. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mohammad Ismail / Reuters Фото: Mohammad Ismail / Reuters

CNN сообщает, что работа без огласки ведется уже несколько месяцев, как минимум с марта. Источники телеканала приводят несколько причин интереса Трампа к этому проекту. Во-первых, авиабаза может стать центром по борьбе с терроризмом, в частности, с ИГИЛ (признана в России террористической организацией и запрещена). Кроме того, Афганистан интересен США из-за доступа к редкоземельным элементам. Но главное — военная авиабаза нужна для наблюдения за КНР, граница которого находится в 500 милях от Баграма. «Это в часе езды от места, где Китай производит свое ядерное оружие»,— заявил Трамп.

Глава Белого дома намекнул, что Вашингтон мог бы приобрести базу с согласия Талибана, пишет Reuters. Но пока неясно, как может выглядеть такое соглашение. Для новых афганских властей это стало бы разворотом на 180 градусов, ведь талибы боролись с американскими политиками и местными властями, которые поддерживали Штаты. Сама база не используется уже четыре года, с тех пор как перешла под контроль нового правительства. И чтобы вернуть Баграм, американцам потребуются десятки тысяч военных для выстраивания логистики и снабжения базы и, конечно, ее ремонт. Все это очень дорого, учитывая, что объект не имеет выхода к морю, отметил источник агентства. Кроме того, американским военным придется удерживать контроль над огромным периметром вокруг, чтобы не допустить ракетных обстрелов.

Американцы заняли авиабазу Баграм после терактов 11 сентября 2001 года и 20 лет вели борьбу с террористическими организациями, напоминает The Washington Post. Но после вывода войск в 2021-м отношения стран практически сошли на нет. А вот Пекин поддерживает экономические связи с Кабулом, активно участвует в добыче полезных ископаемых на территории Афганистана и даже пригласил страну присоединиться к многомиллиардному проекту — так называемому Китайско-пакистанскому экономическому коридору. Это сеть транспортных артерий, ведущих из КНР в порт на берегу Индийского океана.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".