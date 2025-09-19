Учащаяся колледжа тяжело пострадала в дорожной аварии на Купчинской улице

Полиция проводит проверку по факту наезда машины на учащуюся колледжа во Фрунзенском районе Петербурга. Дорожный инцидент с пострадавшей произошел на Купчинской улице, сообщили в региональном ГУ МВД.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Было установлено, что 18 сентября в 22:22 на пересечении Купчинской и улицы Ярослава Гашека 21-летний водитель Mitsubishi Outlander в зоне регулируемого пешеходного перехода сбил 17-летнюю девушку, переходившую проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. После наезда водитель скрылся, но вскоре вернулся на место аварии, отметили в полиции.

В результате ДТП пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, уточнили в главке.

Андрей Цедрик