Неизвестный поджег отделение банка в Колтушах, полиция ищет злоумышленника

Полиция Ленинградской области разыскивает поджигателя финансово-кредитного учреждения во Всеволожском районе. Инцидент произошел накануне, 18 сентября, в 19:33 в доме 5 по Верхней улице в городе Колтуши, сообщили в региональном ГУ МВД.

Прибывшие на место правоохранители установили, что в помещение офиса банка вошел неизвестный, поджег воспламеняющуюся жидкость, после чего скрылся.

Возгорание было локализовано другими посетителями кредитной организации, пострадавших в результате инцидента нет.

В настоящее время полицией приняты меры к розыску и задержанию поджигателя. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, отметили в главке.

Андрей Цедрик