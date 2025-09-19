Инвестиции располагаются в офисах

Спрос на офисы в Дубае со стороны россиян вырос в два раза. Такую статистику за первое полугодие 2025-го приводит агентство Kalinka Ecosystem. Там уточнили, что эмират вошел в пятерку наиболее востребованных направлений для покупки коммерческой недвижимости. По словам экспертов, в Дубае фиксируют перераспределение спроса: инвесторы проявляют все меньше интереса к жилой недвижимости, предпочитая ей офисную. Такие объекты приносят до 8% годовых в валюте. К тому же, на местном рынке растет предложение. По данным Nikoliers, с начала года девелоперы объявили о запуске 15 новых офисных проектов, за четыре года в Дубае планируют ввести 700 тыс. кв. м такой недвижимости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Россиянам коммерческие объекты интересны, прежде всего, как инвестиция, заметила управляющий партнер Intermark Global Ирина Мошева: «200 тыс. квадратных метров составила площадь проданных офисных площадей в Дубае в основных районах: Downtown, DIFC, Business Bay, Internet City. При этом растет не только количество новых сделок по продаже таких помещений, но и их цена — на 15%. Это связано в первую очередь с тем, что очень хорошую доходность показывают коммерческие офисы и помещения. Ожидать можно 8-10% годовых в дирхамах. Если сравнивать, допустим, с доходом от аренды жилых помещений, то он составит от 5% до 8%. Поэтому растет спрос на покупку и аренду коммерческих площадей, а также их цена.

В большей степени такие лоты интересны инвесторам, которые затем их сдают в аренду.

Безусловно, есть сделки, когда такую недвижимость приобретают компании для своих целей, но в подавляющем большинстве они снимают офисные помещения, поэтому покупки совершают инвесторы для получения дохода. Сейчас с Дубаем конкурировать по привлекательности вложений в такие активы традиционно могут европейские страны, а также Сингапур и Гонконг. Китай тоже достаточно активен из-за большого объема населения, объема бизнеса».

По данным аналитиков, в Дубае сейчас наблюдается повышенный спрос на аренду офисов: за первые шесть месяцев 2025-го число сделок оказалось на 25% выше год к году. Тем временем цены увеличились на 15%, средняя ставка составляет примерно $590 за квадратный метр в год. При этом налог за доходы от аренды в эмирате чаще всего не взимают. Среди сложностей для инвесторов эксперты называют юридические трудности приобретения недвижимости через доверенность и обязательное наличие счета в местном банке для получения доходов. Однако риски зачастую перевешивает перспектива хорошей доходности, отметил сооснователь и управляющий партнер Tranio Михаил Буланов: «Средний чек в офисах значительно выше. В тех сделках, что происходят у нас, мы говорим, скорее, о $1,5 млн. Это порог входа в какие-то интересные объекты. Я бы говорил, что это эффект низкой базы.

Мы действительно отмечаем у себя рост интереса к таким продуктам. Просто клиенты поняли, что можно смотреть не только квартиры.

Они видят, что такой доходности в жилой недвижимости получить уже нельзя, поэтому ищут другие возможности. При этом у тех провайдеров, которые работают с русскими клиентами, выросла экспертиза. То есть уже действительно можно предлагать интересные варианты и решать предложенные задачи. При этом инвесторы, скорее, дополняют свой портфель. То есть речь не о новых клиентах, которые до этого никогда не смотрели Дубай. Чаще это те, кто уже приобрел какое-то количество жилой недвижимости. Они не видят возможности расширить свой портфель такими активами и начинают смотреть офисы. При этом я бы сказал, что у них больше потенциала, потому что в Дубае действительно есть недостаток офисов класса А. Причем, в отличие от многих городов, даже в спальных районах эмирата есть спрос на такие помещения: работодатели хотят, чтобы сотрудники могли бы в рамках одной локации и жить, и трудиться, а не тратить время на перемещения. Поэтому спрос на офисы действительно большой.

Если говорить о стройках, что запускались три года назад и сейчас, то очень много проектов включают в себя сразу жилое мультифункциональное здание и коммерческие площади. Несомненно, активность есть. В Дубай никто не приезжает просто жить, все приезжают туда именно работать. При этом рынок аренды стоял довольно долго после кризиса, и только сейчас начали появляться новые качественные предложения. Именно такие лоты хотят видеть международные корпорации, которые перемещают своих сотрудников в Дубай. Поэтому мы видим, что ставки аренды довольно быстро растут, и хорошие офисы снимаются очень быстро».

Среди российских компаний чаще всего офисы в Дубае арендуют IT-корпорации. Например, помещения в различных бизнес-центрах снимают местные структуры «Яндекса», «Лаборатории Касперского» и Positive Technologies.

Ульяна Горелова