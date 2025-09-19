Медведев рассказал об ответе России на попытки взыскать компенсации по Украине
Россия даст жесткий ответ Европе, если ЕС примет конвенцию о международной комиссии по рассмотрению претензий для Украины. Об этом заявил председатель Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
«Наша жесткая реакция на это не заставит себя ждать»,— написал Дмитрий Медведев в Max.
Сегодня Еврокомиссия утвердила содержание 19-го пакета санкций. В частности, Евросоюз намерен использовать замороженные российские активы для финансирования программ помощи Украине.
Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе 13 сентября заявил в соцсети Х, что работа над проектом конвенции завершена. Он отметил, что она закладывает основу для создания международного механизма компенсаций.