Израиль разжигает бунт против «Хамаса»

Палестинские вооруженные группировки, воюющие в секторе Газа против радикального движения «Хамас», приступили к расширению своей зоны влияния на фоне углубления израильской операции «Колесницы Гидеона». К югу от города Хан-Юнис уже создана специальная безопасная зона, где мирные жители теперь могут найти укрытие от «гнета "Хамаса"», рассказал один из командиров таких формирований израильским СМИ. Активизация этих альтернативных группировок происходит с санкции Израиля. При этом в еврейском государстве признают, что такая поддержка может со временем выйти самому Израилю боком.

О том, что в окрестностях Хан-Юниса — города на юге сектора Газа — создается стихийная гуманитарная зона, изданию The Times of Israel рассказал полевой командир Хоссам аль-Астал, который руководит группировкой, выступающей против «Хамаса». Из его комментариев следует, что в этом районе обретает форму своя гуманитарная и военная инфраструктура, чтобы укрыть «всех, кто жил под гнетом "Хамаса"» и обеспечить их всем необходимым.

«Люди здесь не хотят "Хамаса", они хотят мира с Израилем,— подчеркнул Хоссам аль-Астал.— Мне 50 лет, я помню, как Израиль был в Газе (до 2005 года.— “Ъ”) и мы жили в мире. Дети играли, дети ходили в школу, и не было никаких проблем». Однако сейчас действия «Хамаса» полностью уничтожили сектор и его надежды на существование, пояснил он.

Возникновение в Газе альтернативных «Хамасу» группировок, состоящих преимущественно из представителей палестинских кланов, стало в последние месяцы заметной тенденцией.

В авангарде этого сопротивления стоят «Народные силы», возглавляемые полевым командиром Ясиром Абу Шабабом. Это антихамасовский отряд, насчитывающий несколько сотен бойцов и оперирующий в южных районах палестинского анклава. В его руках находится в основном трофейное стрелковое оружие, по некоторым данным некогда принадлежавшее «Хамасу» и переданное «Народным силам» израильскими военными.

Как сообщило 17 сентября издание Haaretz, операции альтернативных группировок в секторе Газа напрямую курируются Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) и Общей службой безопасности («Шабак»). Каждое такое формирование состоит из десятков добровольцев, которые принимают непосредственное участие в столкновениях с «Хамасом» и получают, по данным Haaretz, вознаграждение от еврейского государства. Впрочем, дополнительной прибылью для сил ополчения могут быть контроль над маршрутами доставки гуманитарной помощи и право распоряжаться местами для ночлега в гуманитарных зонах с высокой плотностью гражданского населения.

После того как в ночь на 16 сентября ЦАХАЛ приступил к новой фазе «Колесниц Гидеона», нацелившись на город Газа — крупнейший оплот «Хамаса», клановые группировки мобилизовались, утверждает The Jerusalem Post. Их лидеры, по этим данным, пришли к выводу, что военизированное крыло «Хамаса» близко к развалу и что массовое перемещение мирных жителей на юг сектора, к которому призывает Израиль, может сделать «Хамас» стратегически уязвимее. «В некоторых местах между вооруженными группировками и боевиками "Хамаса" происходили настоящие бои»,— пояснил The Jerusalem Post неназванный сотрудник израильских силовых структур. По его словам, Израилю выгодно то, что полевые командиры хотят укрепить свою власть на фоне новой фазы «Колесниц Гидеона».

Но несмотря на то, что палестинское ополчение курируется ЦАХАЛом и «Шабак», многие израильские командиры на местах выражают обеспокоенность по поводу возможных последствий такой поддержки.

«Похоже, это в конечном итоге ударит нас самих по лицу,— заявил Haaretz один из военачальников ЦАХАЛа, говоривший анонимно.— Их (бойцов ополчения.— “Ъ”) никто по-настоящему не контролирует, и у них нет никаких командных обязательств перед офицерами, которые ответственны за ситуацию "на земле". Завтра, если они убьют десятки людей, кто будет за это отвечать?» Как говорит собеседник Haaretz, в конце концов вся вина за возможный цикл насилия ляжет на офицеров ЦАХАЛа и разрушит им жизнь и карьеру.

Пока что антихамасовские силы оперируют на юге сектора — вблизи той зоны, куда Израиль призывает эвакуироваться жителей города Газа, являющегося новой целью армии. Но у соседних стран есть опасения, что этот поток перемещенных лиц выйдет из-под контроля. Вооруженные силы (ВС) Египта, дислоцированные у границы с сектором, были приведены в состояние повышенной боевой готовности, заявили 19 сентября источники издания «Аль-Араби аль-Джадид». По их словам, Каир тревожит перспектива того, что палестинские беженцы, напуганные израильской активизацией в Газе, прорвут границу и хлынут на Синайский полуостров. Египетское руководство считает, что таким образом власти Израиля хотят принудительно выдавить жителей Газы, чтобы взять анклав под непосредственный контроль.

Нил Кербелов