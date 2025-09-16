В среднем у жителя Липецкой области есть три банковских карты

1 июля 2025 года на каждого жителя Липецкой области приходилось в среднем по три банковских карты — всего в регионе выпущено 3,6 млн таких платежных инструментов. В первой половине года с их использованием совершено более 274,5 млн транзакций на сумму свыше 464 млрд руб. Об этом сообщили в региональном отделении Банка России.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

За тот же период доля безналичных операций достигла 97% по количеству и 75% по объему. При этом сумма снятых с банковских карт наличных за год сократилась на 5%. Совершено почти 7 млн таких операций на 113,5 млрд руб.

В области насчитывается 909 банкоматов и более 34 тысяч POS-терминалов. За год число этих устройств выросло на 11,5%.

В начале августа стало известно, что жители Черноземья все чаще жалуются в Центробанк на блокировку карт.

Юрий Голубь