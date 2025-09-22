Какие возможности ВСМ открывает для инвесторов

Реализация проекта ВСМ предполагает изменение спроса на инвестиционную недвижимость рядом с будущими пассажирскими станциями. Одна из таких точек — район станции метро «Обухово».

В городе на Неве к 2028 году должны появиться два пассажирских терминала высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург: вблизи Московского вокзала и ТПУ «Южный» рядом с метро «Обухово». В первой локации строительство проектов инвестиционной недвижимости ограничено исторической застройкой. Редевелопмент — сложный и длительный процесс. Вторая же воспринимается как зона развития: пассажиропоток ВСМ сформирует устойчивый спрос на гостиничную инфраструктуру.

«Можно ожидать, что по итогам 2025 года Санкт-Петербург установит второй подряд рекорд по въездному турпотоку. Спрос на доступные, но качественные средства размещения в городе не просто есть, он год от года растет,— говорит Екатерина Тизяева, директор по маркетингу и продажам ГК «Пространство групп».— ВСМ обеспечит новый виток спроса, в особенности на размещение в локациях рядом с вокзалами высокоскоростной магистрали. С учетом третьего подряд снижения ключевой ставки доходная гостиничная недвижимость с подобным расположением становится привлекательным инструментом для инвесторов».

Cosmos Smart Yuzhny — гостиничный комплекс категории «три звезды» с возможностью входа для частных инвесторов. Ключевое преимущество проекта ГК «Пространство групп» в расположении: 300 м до ТПУ «Южный» и 200 м до станции метро «Обухово».

База потенциальных арендаторов — туристов, бизнес-туристов, командировочных — объективно широка. Москва и Новгородская область входят в топ-3 по турпоездкам в Северную столицу в 2024 году. Маршрут ВСМ пролегает через оба региона, что позволяет ожидать дополнительный импульс для туризма. Это подтверждают ожидания Минтранса России о росте пассажиропотока между Москвой и Петербургом до 23 млн человек в год к 2030 году.

Ввод в эксплуатацию Cosmos Smart Yuzhny запланирован в 2027 году. Управлением номерным фондом займется Cosmos Hotel Group — один из крупнейших федеральных гостиничных операторов. В его управлении 41 отель и более 10 тыс. номеров в 26 городах.

Cosmos Hotel Group также выступает консультантом по проектированию. При содействии оператора формируется инфраструктура комплекса: в ней предусмотрены ресторан, конференц-зал, подземный паркинг, а также другие сервисные и общественные зоны. Решения закладываются с учетом обширного опыта сети, что позволит адаптировать объект под современные требования рынка и ожидания гостей.

Ввод Cosmos Smart Yuzhny в эксплуатацию запланирован на третий квартал 2027 года — перед тем, как будет запущена ВСМ. Стоимость номеров с отделкой и меблировкой начинается от 5,2 млн рублей.

ООО «Троицкое поле». Проектная декларация Cosmos Smart Yuzhny — на сайте наш.дом.рф. Застройщик OOO «Троицкое поле». Проектное финансирование осуществляет банк АО «Дом.РФ».