Матрасно-полосатый

Один из самых известных футбольных клубов Испании «Атлетико» в ближайшее время может сменить владельцев. Крупный американский инвестфонд Apollo находится в продвинутой стадии переговоров о приобретении контрольного паркета команды. Точные финансовые параметры сделки не называются, но различные источники сообщают, что проведена она будет из расчета оценки клуба в диапазоне от €2,5 млрд до €3 млрд.

Фото: Bruna Casas / File Photo / Reuters

Фото: Bruna Casas / File Photo / Reuters

Мадридский «Атлетико» в скором времени может перейти под контроль американского фонда частных инвестиций Apollo, под управлением которого находятся активы на сумму $800 млрд (€681 млрд). Отметим, что «Атлетико» является единственной за два с лишним десятилетия командой, которой удавалось нарушить дуополию «Реала» и «Барселоны». «Матрасники» (иронично, но на эмблеме клуба, который готовится к переходу под американский контроль, имеются красные и белые полосы, а также звезды) становились чемпионами Испании в 2014 и 2021 годах. В активе клуба, помимо означенных, еще девять чемпионских титулов, но все они давние — последний из них датируется 1996 годом.

Как сообщает Reuters со ссылкой на нескольких информированных источников, переговоры американцев с нынешними владельцами «Атлетико» зашли очень далеко.

Один из них рассказал, что действующие контролирующие акционеры клуба — его гендиректор Мигель Анхель Хиль Марин и президент мадридцев Энрике Сересо, а также компания Ares Management (в совокупности им всем принадлежит 70% акций мадридцев) — дали принципиальное согласие на сделку. Финансовые детали пока не сообщаются. Однако еще в июле, когда информация о заинтересованности Apollo вложениями в испанский футбол появилась впервые (первоначально инвестиционная структура хотела лишь поучаствовать в девелоперском проекте на €800 млн, который «Атлетико» реализует в окрестностях арены Metropolitano Stadium, но потом заинтересовалась и самим клубом), испанское издание Expansion утверждало, что сделка будет проведена исходя из оценки клуба в €2,5 млрд. Reuters тогда же называл и оценку в €3 млрд. Сообщается также, что переход контроля над командой к новым владельцам будет плавным,— акции они будут выкупать частями, постепенно доводя пакет до контрольного.

Apollo уже не в первый раз пытается прибрести заметный спортивный актив в расчете, вероятно, на последующую перепродажу по более высокой цене. Ранее компания пыталась купить долю в одном из самых известных английских клубов «Манчестер Юнайтед». Не достигнув успеха на чрезвычайно востребованном английском футбольном рынке, структура переключилась на испанский. Тут, конечно, интереснее всего было бы приобрести доли в «Реале» или «Барселоне», но два испанских гранда относятся к числу структур, купить которые невозможно. Обе команды юридически являются объединениями десятков тысяч болельщиков, которые платят членские взносы, получая взамен приоритетное право, скажем, на приобретение абонементов и возможность голосовать на выборах президента клуба. С «Атлетико» в этом смысле все проще. Правда, реально прибыльным проектом клуб назвать трудно. У мадридцев в сезоне-2023/24 (более свежих данных пока нет) был отмечен рост доходов на 10%, до отметки в €395 млн. Но при этом выросли и расходы, и в результате прибыль до уплаты налогов составила всего €1 млн.

Если сделка действительно состоится исходя из вышеприведенных оценок, то «Атлетико» заметно поднимется в неофициальном рейтинге самых дорогих футбольных клубов мира.

Весной этого года Forbes ранжировал по оценочной стоимости три десятка сильнейших команд планеты. На первом месте, разумеется, оказался «Реал», пусть его и нельзя купить — €5,75 млрд. На втором «Манчестер Юнайтед» — €5,62 млрд, на третьем опять же не продающаяся «Барселона» — €4,81 млрд. «Атлетико» в рейтинг тоже попал, обосновавшись на 13-м месте с оценкой в €1,44 млрд. С оценкой же в €3 млрд он поднимется сразу на восьмое место. Выше, помимо упомянутой первый тройки, останутся только «Ливерпуль» (€4,6 млрд), «Манчестер Сити» (€4,4 млрд), «Бавария» (€4,3 млрд) и ПСЖ (€3,9 млрд).

Александр Петров