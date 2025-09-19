Власти Эстонии отказались открывать автомобильное движение по мосту Дружбы

В Эстонии передумали открывать автомобильное движение по мосту Дружбы между Ивангородом и Нарвой после завершения ремонта переправы с российской стороны, сообщает Postimees.

По словам главы погранслужбы Департамента полиции и пограничной охраны Эстонии Вейко Комусаара, технические сроки открытия движения ни о чем не говорят, так как в республике не планируют упрощать проезд до окончания конфликта между Россией и Украиной.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что летом в МВД Эстонии допустили закрытие погранпункта в Нарве, который на текущий момент можно пересечь только пешком. Это случится, если очереди станут большими и ухудшатся условия пересечения границы.

Андрей Маркелов